Власть хочет допустить частников к разминированию сельхозземель: сколько готовы заплатить

На компенсации для аграриев заложили миллиарды гривен, а закупки услуг будут производить через Prozorro

В Украине из-за значительного загрязнения территорий боеприпасами, вызванного полномасштабной агрессией россии, правительство планирует разрешить частным компаниям разминировать сельскохозяйственные территории. В проекте Госбюджета на 2024 год чиновники предусмотрели 2 миллиарда гривен на компенсацию аграриям, которые планируют воспользоваться услугами частников по разминированию.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

"В бюджете-2024 предусматривается 2 млрд грн на компенсацию разминирования — решение большого болезненного вопроса. У нас есть понимание, что степень заминирования деоккупированных территорий очень велика. Аграрии самостоятельно разминировать эти территории очень часто не имеют возможности из-за нехватки финансов. С другой стороны возможности, имеющие Минобороны и ГСЧС, недостаточны, к тому же у них — приоритет в разминировании электросетей, дорог, жилых застроек и т.д. И хотя они мощно наращивают способности, все равно к аграриям разминирователи смогут прийти только спустя много лет", — подчеркнула чиновница.

По ее словам, в Кабмине есть понимание, что в Украине должен развиваться частный рынок операторов разминирования, "поэтому и закладывается финансовый механизм, чтобы быстрее разминировать загрязненные земли, возвращая их в экономику, чтобы на этих участках можно было сеять и жать".

Покупка этих услуг планируется через Prozorro, уточнила она.

Как сообщалось, Украина стала наиболее загрязненной боеприпасами страной мира. В зоне риска поражения от мин находятся более 14 миллионов человек. По информации правительства, на полное разминирование территорий потребуется около 30 лет.

Также "Телеграф" писал о появлении на Украине рынка "черных саперов", услугами которых вынуждены пользоваться фермеры.

О том, какие еще инструменты поддержки агросектора и бизнеса предложило правительство в главном финансовом документе страны — читайте в интервью Надежды Бегун.