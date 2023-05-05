30 лет на преодоление минной угрозы. Как Карабах и Украина будут одолевать "посеянную смерть"

Украина остается наиболее загрязненной боеприпасами страной в мире. Подобные риски испытывает только население Карабаха, где уровень минной угрозы приближается к критическому. За 30 лет военных действий в Азербайджане погибли от минно-взрывных поражений около 300 человек. В Украине же уже 124 человека отдали свои жизни из-за заминированности территорий.

Об этом пишет Фокус.

Международный "мозговой трест" GLOBSEC назвал Украину самой заминированной территорией в мире", а агентство ООН United Nations Development Programme подчеркнуло, что Украина превратилась в одно из крупнейших в мире минных полей. Как свидетельствуют данные организации, в зоне риска поражения мин находятся более 14 миллионов человек. По информации правительства, на полное разминирование территорий потребуется около 30 лет. Аналогичные сроки разминирования предусматриваются и для Карабаха.

Фото взяты из архива журнала IRS

"По оценке Всемирного банка, разминирование обойдется Украине в $37.4 млрд долларов", — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Согласно прошлогоднему отчету UNDP, Азербайджану на те же нужды нужно примерно столько же.

Оба государства противостоят пророссийскому сепаратизму: Украина на Донбассе и Крыму, Азербайджан в Карабахе.

Учитывая общность интересов и внешнеполитического курса, опыт Баку в сфере минной угрозы может оказаться полезным Киеву не только с точки зрения разминирования. Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях, привлекая к ней внимание мирового сообщества и отстаивая интересы стран, подвергшихся минной угрозе. В апреле этого года президент Алиев вышел с инициативой сделать гуманитарное разминирование 18-й целью устойчивого развития ООН и предложил создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся влиянию мин.

Людям приходится жить с последствиями чужого минирования. Фото взяты из архива журнала IRS

Фото взяты из архива журнала IRS

Войска агрессора продолжают каждый день загрязнять оккупированные украинские земли смертоносными посевами. В Карабахе, часть которого остается под контролем военного контингента РФ, сохраняется подобная ситуация. Хотя Азербайджан осенью 2020 г. сумел освободить основную часть суверенной территории в результате Второй Карабахской войны, армянская сторона под прикрытием военного контингента РФ продолжает минировать земли. В августе-ноябре прошлого года почти 3000 мин было обнаружено в Лачинском, Кельбаджарском и Шушинском районах Карабаха. Большинство имели маркировку 2021 г. и были произведены в Армении.

Фото взяты из архива журнала IRS

При этом, как отмечал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Армения не только отказывается предоставить полную и точную информацию о минных полях, но и незаконно доставляет в Азербайджан и устанавливает новые мины. Есть документальные доказательства, что эти мины были сделаны в Армении в 2021 году, то есть уже после того, как официальный Ереван подписал обязательство о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

Цель минирования Азербайджана – воспрепятствовать возвращению более миллиона азербайджанцев на освобожденные территории, которые они вынуждены были оставить из-за армянской агрессии. Подобные цели россия преследует и в Украине, минуя каждый клочок оккупированной своими войсками земли. Эта тактика типична для россиян, в чем можно убедиться, вспомнив уровень заминированности освобожденных от оккупации территорий Украины.