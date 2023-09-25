Влада хоче допустити приватників до розмінування сільгоспземель: скільки готові заплатити

На компенсації для аграріїв заклали мільярди гривень, а закупівлі послуг проводитимуть через Prozorro

В Україні через значне забруднення територій боєприпасами, спричинене повномасштабною агресією рф, уряд планує дозволити приватним компаніям розміновувати сільськогосподарські території. В проєкті Держбюджету на 2024 рік урядовці передбачили 2 млрд гривень на компенсацію аграріям, які планують скористатися послугами приватників з розмінування.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"В бюджеті-2024 передбачається 2 млрд грн на компенсацію розмінування — вирішення великого болючого питання. У нас є розуміння, що ступінь замінування деокупованих територій дуже великий. Аграрії самотужки розмінувати ці території дуже часто не мають можливості через брак фінансів. З іншого боку, спроможності, які має Міноборони та ДСНС, недостатні, до того ж у них пріоритет у розмінуванні електромереж, доріг, житлових забудов тощо. І хоча вони потужно нарощують спроможності, все одно до аграріїв розміновувачі зможуть прийти тільки через багато років", — наголосила урядовиця.

За її словами, в Кабміні є розуміння, що в Україні має розвиватися приватний ринок операторів розмінування, "відтак і закладається фінансовий механізм, щоб швидше розмінувати забруднені землі, повертаючи їх в економіку, щоб на цих ділянках можна було сіяти і жати".

Закупівля цих послуг планується через Prozorro, уточнила вона.

Як повідомлялось, Україна стала найбільш забрудненою боєприпасами країною світу. У зоні ризику ураження мін перебувають понад 14 мільйонів людей. За інформацією уряду, на повне розмінування територій потрібно буде близько 30 років.

Також "Телеграф" писав про появу в Україні ринку "чорних саперів", послугами яких вимушені користуватись фермери.

Про те, які ще інструменти для підтримки агросектору і бізнесу запропонував уряд у головному фінансовому документі країни — читайте в інтерв'ю Надії Бігун.