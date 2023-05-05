30 років на подолання мінної загрози. Як Карабах та Україна долатимуть "посіяну смерть"

Україна залишається найбільш забрудненою боєприпасами країною світу. Подібні ризики відчуває лише населення Карабаху, де рівень мінної загрози наближається до критичного. За 30 років військових дій в Азербайджані загинуло від мінно-вибухових уражень близько 300 людей. В Україні ж — вже 124 людини віддали свої життя через замінованість територій.

Про це пише Фокус.

Міжнародний "мозковий трест" GLOBSEC назвав Україну найбільшою замінованою територією у світі", а агентство ООН United Nations Development Programme наголосило, що Україна перетворилася на одне з найбільших у світі мінних полів. Як свідчать дані організації, у зоні ризику ураження мін перебувають понад 14 мільйонів людей. За інформацією уряду, на повне розмінування територій потрібно буде близько 30 років. Аналогічні терміни розмінування передбачаються і для Карабаху.

Фото узяті з архіву журналу IRS

"За оцінкою Світового банку, розмінування коштуватиме Україні $37.4 млрд доларів", — повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Згідно з минулорічним звітом UNDP, Азербайджану на ті ж потреби потрібно приблизно стільки ж.

Обидві держави протистоять проросійському сепаратизму: Україна на Донбасі та Криму, Азербайджан у Карабаху.

Враховуючи спільність інтересів та зовнішньополітичного курсу, досвід Баку у сфері мінної загрози може бути корисним Києву не тільки з точки зору розмінування. Три роки азербайджанська влада просуває цю проблему в міжнародних організаціях, привертаючи до неї увагу світової спільноти та відстоюючи інтереси країн, які зазнали мінної загрози. У квітні цього року президент Алієв вийшов з ініціативою зробити гуманітарне розмінування 18-тою метою стійкого розвитку ООН і запропонував створити Групу країн-однодумців, які зазнали впливу мін.

Людям доводиться жити із наслідками чужого мінування. Фото узяті з архіву журналу IRS

Фото узяті з архіву журналу IRS

Війська агресора продовжують щодня забруднювати окуповані українські землі смертоносними посівами. У Карабаху, частина якого залишається під контролем військового контингенту РФ, зберігається подібна ситуація. Хоча Азербайджан восени 2020 р. зумів звільнити основну частину суверенної території внаслідок Другої Карабахської війни, вірменська сторона під прикриттям військового контингенту РФ продовжує мінувати землі. У серпні-листопаді минулого року майже 3000 мін було виявлено у Лачинському, Кельбаджарському та Шушинському районах Карабаху. Більшість мали маркування 2021 року і були вироболені у Вірменії.

Фото узяті з архіву журналу IRS

При цьому, як зазначав глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, Вірменія не лише відмовляється надати повну та точну інформацію про мінні поля, а й незаконно доставляє до Азербайджану та встановлює нові міни. Є документальні докази того, що ці міни були зроблені у Вірменії у 2021 році, тобто вже після того, як офіційний Єреван підписав зобов'язання про повне припинення вогню та всіх військових дій у зоні карабахського конфлікту.

Мета мінування Азербайджану – перешкодити поверненню більше мільйона азербайджанців на звільнені території, які вони змушені були залишити через вірменську агресію. Подібні цілі росія переслідує і в Україні, мінуючи кожен клаптик окупованої військами рф землі. Ця тактика типова для росіян. В цьому можна переконатися згадавши рівень замінованості звільнених від окупації територій України.