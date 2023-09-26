Вперше опинився в небі: чим цікавий безпілотник "ОКО-9", розроблений в Україні (відео)

Безпілотник зміг підняти в небо вантаж вагою 70 кілограмів

Безпілотний літальний апарат "ОКО-9" у майбутньому, ймовірно, зможе поповнити список техніки українського виробництва, яка допомагає ЗСУ на фронті. На даному етапі було здійснено тестовий політ прототипу цього безпілотного електричного літака. Сам БПЛА ще у розробці.

Про це повідомили на сторінці групи інженерів-волонтерів Cyber Avia у Facebook. За їхніми словами, прототип ОКО-9 зміг підняти в небо вантаж вагою 70 кілограмів.

"Пріоритетом розробки є простота експлуатації та швидке перенавчання коптерних пілотів на нову платформу. Система знаходиться у розробці, це відео одного з тестових польотів влітку 2023 року зі злітною вагою 70кг (!)", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Зазначається, що БПЛА заплановано як носій спеціального радіообладнання або системи повітряного спостереження. У ньому передбачено підвищену стійкість до поривів вітру в літаковому режимі, а також можливість "зависання" над обраною точкою. Також у порівнянні з "бензиновими" літаками "ОКО-9" має набагато менший рівень шуму.

Характеристики

Розмах крил 5м;

Злітна вага: до 70 кг;

Дальність зв’язку: 100 км (цифрове захищене посилання);

Швидкість: 100 км/год;

Час роботи в повітрі: 150+ хвилин (включаючи 2 хвилини на вертикальний зліт та посадку);

Керована робота в зоні на висоті 500-1000 м до 30 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ на допомогу у боротьбі з окупантами було відправлено безпілотників SpyGun українського виробництва. Його переваги швидкості та прозорий, ледь помітний у небі корпус.