Впервые оказался в небе: чем интересен беспилотник "ОКО-9", разработанный в Украине (видео)

Беспилотник смог поднять в небо груз весом 70 килограммов

Беспилотный летательный аппарат "ОКО-9" в будущем, вероятно, сможет пополнить список техники украинского производства, которая помогает ВСУ на фронте. На данном этапе был совершен тестовый полет прототипа этого электрического беспилотного самолета. Сам БПЛА еще находится в разработке.

Об этом сообщили на странице группы инженеров-волонтеров Cyber Avia в Facebook. По их словам, прототип "ОКО-9" смог поднять в небо груз весом 70 килограммов.

"Приоритетом разработки является простота эксплуатации и быстрое переобучение коптерных пилотов на новую платформу. Система находится в разработке, это видео одного из тестовых полетов летом 2023 года со взлетным весом 70кг (!)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА запланирован как носитель специального радиооборудования или система воздушного наблюдения. В нем предусмотрена повышенная устойчивость к порывам ветра в самолетном режиме, а также возможность "зависания" над выбранной точкой. Также по сравнению с "бензиновыми" самолетами "ОКО-9" имеет гораздо меньший уровень шума.

Характеристики

Размах крыльев 5 м;

Взлетный вес: до 70 кг;

Дальность связи: 100 км (цифровая защищенная ссылка);

Скорость: 100 км/час;

Время работы в воздухе: 150+ минут (включая 2 минуты на вертикальный взлет и посадку);

Управляемая работа в зоне на высоте 500-1000 м до 30 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ на помощь в борьбе с оккупантами были отправлены беспилотники SpyGun украинского производства. Его преимущества скорости и прозрачном, еле заметном в небе корпусе.