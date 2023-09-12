Дронов у Украины будет больше: в дело вступает "тяжелая артиллерия"

Известный концерн расширяет производство БПЛА

Украинское государственное предприятие "Антонов" открыло центр изготовления беспилотных летательных аппаратов. В ответ на российское полномасштабное вторжение компания диверсифицирует свой основной бизнес по производству грузовых самолетов.

Центр предлагает экспериментальные аэродинамические исследования, разработку для компонентов БПЛА, создание тренажеров для обучения операторов и так далее. В целом выделено 26 функций. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на презентацию "Укроборонпрома".

"Новый центр беспилотных летательных аппаратов "Антонова" был открыт с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг", — говорится в презентации "Укроборонпрома", курирующего оборонный сектор Украины.

Отмечается, что в рамках "Укроборонпрома" "Антонов" ранее проектировал и производил беспилотники, в том числе модель "Горлица". Однако основным направлением предприятия были грузовые самолеты. Стоит добавить, что в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили Ан-225 "Мрия", крупнейший в то время грузовой самолет в мире, благодаря которому "Антонов" наиболее известен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшим представителям администрации предприятия "Антонов", чья халатность могла привести к унитожению легендарной "Мрии". Правоохранителями были собраны улики, которые свидетельствуют о том, что экс-гендиректор ГП "Антонов", а также его заместитель не допустили Нацгвардию в аэропорт в Гостомеле перед началом полномасштабного вторжения. Таким образом самолету не смогли обеспечить должную защиту.