Дронів в України буде більше: у справу вступає "важка артилерія"

Відомий концерн розширює виробництво БПЛА

Українське державне підприємство "Антонов" відкрило центр виробництва безпілотних літальних апаратів. У відповідь на російське повномасштабне вторгнення компанія диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків.

Центр пропонує експериментальні аеродинамічні дослідження, розробку для компонентів БПЛА, створення тренажерів для навчання операторів тощо. Загалом виділено 26 функцій. Про це пише Reuters з посиланням на презентацію "Укроборонпрому".

"Новий центр безпілотних літальних апаратів "Антонова" був відкритий з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з погляду досвіду та послуг", — йдеться у презентації "Укроборонпрому", який займається оборонним сектором України.

Зазначається, що в рамках "Укроборонпрому" "Антонов" раніше проектував та виробляв безпілотники, у тому числі модель "Горлиця". Проте основним напрямом підприємства були вантажні літаки. Варто додати, що на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти знищили Ан-225 "Мрія", найбільший на той час вантажний літак у світі, завдяки якому "Антонов" найбільш відомий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Співробітники СБУ повідомили про підозру колишнім представникам адміністрації підприємства "Антонов", чия недбалість могла призвести до приниження легендарної "Мрії". Правоохоронцями було зібрано докази, які свідчать про те, що ексгендиректор ДП "Антонов", а також його заступник не допустили Нацгвардію в аеропорт у Гостомелі перед початком повномасштабного вторгнення. Таким чином, літаку не змогли забезпечити належний захист.