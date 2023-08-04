Невидимі "очі" ЗСУ: новий український дрон буде вичисляти позиції росіян

В Україні створили недорогий та швидкий у виробництві безпілотник

Великий список озброєння ЗСУ, яке вони одержують від західних партнерів, поповнить український безпілотник SpyGun. Він уже пройшов кілька випробувань у тилу і тепер його відправляють у поклик бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє підприємець та волонтер Юрій Голік.

"Щодо недорогий і швидкий у виробництві безпілотник з розмахом крила 1,65 м. Когось може оманити його дуже простий зовнішній вигляд. Якщо ви, звичайно, зможете розглянути його майже прозорий корпус у небі", — сказав він.

За словами Голіка, безпілотник оснащений сучасною системою радіоуправління, яка забезпечує найкращу радіолінію управління та телеметрії з високим захистом від перешкод, зберігаючи при цьому радіус дії, що досяжний. Система далекого зв’язку та управління безпілотником з дальністю зв’язку до 50 км стійка до перешкод та РЕБ.

"Високі аеродинамічні якості безпілотника SpyGun дозволяють йому здійснювати тривалі польоти. Він може планувати маршрутом іноді з вимкненим двигуном і економити заряд акумулятора", — підкреслив автор поста.

Технічні характеристики

Швидкість – 90 км/год;

Робоча висота – 300–500 м;

Максимальна висота польоту – до 1500 м-коду;

Час польоту без посадки – 120–160 хв;

Камери – курсові онлайн та Go-Pro.

Зазначається, що політ може здійснюватися як в автоматичному, і у керованому режимах. Основне призначення цього дрону – глибинна розвідка. Комплекс складається з двох літаків та бази наземного управління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ використовують на фронті безпілотник українського виробництва, який прозвали "Маньячело". Військові вже встигли застосувати дрон щодо російських загарбників.