Ювілейні 100 ворожих цілей: як український дрон "кришить" техніку та окупантів (відео)

Така техніка значно допомагає наближати перемогу

Розроблений в Україні дрон Perun ефективно допомагає масово знищувати живу силу та техніку російських окупантів під час контрнаступу ЗСУ. Ця "пташка" вже вразила свої ювілейні 100 цілей.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook секретар Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Пишаюся хлопцями, яких зібрав на початку війни й з якими разом працюємо на перемогу! Круте відео результатів їхньої роботи, на якому 100 вражень ворожих цілей ударним дроном Perun", — написав він.

За словами Костенка, цей безпілотник чудово справляється з різними видами радіоелектронної боротьби. Українські захисники застосовують його проти ворожих військових автомобілів, а також іншої техніки ЗС рф. Водночас "Перун" ефективно бореться із живою силою супротивника.

За допомогою системи керування дрон летить до квадрата, де знаходиться ціль, а потім у висоти скидає на неї боєприпаси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримає від Португалії понад десять одиниць бронетранспортерів M113. Така техніка здатна ефективно працювати навіть за умов застосування зброї масового ураження.