"Вперше у світі": в Україні захистили енергооб’єкти від ракетних атак

Деякі види захисту ще не застосовували ніколи і ніде, бо ніхто не стикався з таким рівнем загрози

В Україні надійно захистили від ракетних атак російських окупантів підстанції "Укренерго" на випадок, якщо ворог знову почне завдавати ударів по об’єктах енергосистеми. Для захисту цих об’єктів компанія постійно перебуває у координації з чиновниками та Генштабом ЗСУ.

Про це сказав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише "Суспільне". За його словами, це комплексний захист, як активний — ППО, так і пасивний — інженерні зміцнення.

"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо кілька видів захисту та підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не лише в Україні, а й у світі , адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози", — сказав він.

Глава "Укренерго" також додав, що зараз відключень електроенергії не планується, але все залежатиме від ситуації — від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде.

"Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли неможливо, куди потраплять (росіяни — ред.) тоді діятимемо за ситуацією", — пояснив Кудрицький.

Також він додав, що магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас Кудрицький наголосив, що цьогорічний опалювальний сезон пройде складно без імпорту електроенергії.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Бізнес-Телеграфу", за якої температури взимку в Україні можуть почати відключати електрику.