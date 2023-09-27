"Впервые в мире": в Украине защитили энергообъекты от ракетных атак

Некоторые виды защиты еще не применяли никогда и нигде, потому как никто не сталкивался с таким уровнем угрозы

В Украине надежно защитили от ракетных атак российских оккупантов подстанции "Укрэнерго" на случай, если враг снова начет наносить удары по объектам энергосистемы. Для защиты этих объектов компания постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

Об этом сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Суспільне". По его словам, это комплексная защита, как активная — ПВО, так и пассивная — инженерные укрепления.

"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы", — сказал он.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что сейчас отключений электроэнергии не планируется, но все будет зависеть от ситуации — от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будет.

"Если обстрелов нет — мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне — ред.) тогда будем действовать по ситуации", — объяснил Кудрицкий.

Также он добавил, что магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время Кудрицкий подчеркнул, что отопительный сезон в этом году будет пройти сложно без импорта электроэнергии.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Бизнес-Телеграфу", при какой температуре зимой в Украине могут начать отключать электричество.