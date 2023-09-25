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До отопительного сезона точно не справимся: сколько времени надо Украине на восстановление энергосистемы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Последствия обстрела одного из энергетических объектов Украины
Последствия обстрела одного из энергетических объектов Украины

Украинцам стоит готовиться к новым отключениям света

Повреждения украинской энергосистемы, которые были вызваны российскими обстрелами, слишком обширные, чтобы устранить их за сезон 2023-24.

Как рассказал "Телеграфу" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, прогноз в этом плане скорее пессимистический.

По его словам масштабы разрушений настолько велики, что даже при активном ремонте устранить их удастся за 3-4 года. Восстановление всех мощностей также проблематично из-за того, что энергетическое машиностроение является инертной отраслью, а потому на выполнение заказов могут уйти годы.

Согласно отчетам ООН говорится, что в 2022 году оккупанты повредили 45% (42 из 94) высоковольтных подстанций и 41 из 94 мощнейших трансформаторов. Кроме того, из-за захвата ЗАЭС производство атомной энергии снизилось на 44%, а повреждение тепловых станций снизило их производство на 65%.

Хоть большую часть электричества Украина получает от АЭС, но из-за того, что энергоблоки нельзя быстро включить и выключить, то тепловые станции позволяли балансировать производство, чтобы оно соответствовало потреблению. Это нужно потому, что хранить много электричества очень сложно.

Таким образом тепловые блоки увеличивали мощность, когда росло потребление и снижали, когда потребление падало.

Вместе с тем в отчетах ООН на 30 апреля отмечалось, что в Украине не работали 75% тепловых блоков — всего их 77 и 19 оказались на оккупированных территориях, а еще 36 получили повреждения.

То есть потеря подобной "маневровой мощности" сильно сказалась на потребителях, потому что если мощностей не хватает, то единственным способом сбалансировать энергосистему заключается в ограничении потребления.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Будут ли выключать электричество: насколько украинская энергосистема готова к зиме

Как сообщалось ранее, Украина в преддверии отопительного сезона готовится к новым отключениям света. В некоторых регионах ситуация с энергетической инфраструктурой остается сложной.

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