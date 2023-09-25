До опалювального сезону точно не впораємося: скільки часу треба Україні на відновлення енергосистеми

Українцям варто готуватися до нових відключень світла

Пошкодження української енергосистеми, які були спричинені російськими обстрілами, надто великі, щоб усунути їх за сезон 2023-24.

Як розповів "Телеграфу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогноз у цьому плані скоріше песимістичний.

За його словами, масштаби руйнувань настільки великі, що навіть при активному ремонті усунути їх вдасться за 3-4 роки. Відновлення всіх потужностей також є проблематичним через те, що енергетичне машинобудування є інертною галуззю, а тому на виконання замовлень можуть піти роки.

Згідно зі звітами ООН, у 2022 році окупанти пошкодили 45% (42 з 94) високовольтних підстанцій та 41 з 94 найпотужніших трансформаторів. Крім того, через захоплення ЗАЕС виробництво атомної енергії знизилося на 44%, а пошкодження теплових станцій знизило виробництво на 65%.

Хоча більшу частину електрики Україна отримує від АЕС, але через те, що енергоблоки не можна швидко включити та вимкнути, то теплові станції дозволяли балансувати виробництво, щоб воно відповідало споживанню. Це потрібно тому, що зберігати багато електроенергії дуже складно.

Таким чином, теплові блоки збільшували потужність, коли росло споживання і знижували, коли споживання падало.

Водночас у звітах ООН на 30 квітня наголошувалося, що в Україні не працювало 75% теплових блоків — всього їх 77 та 19 опинилися на окупованих територіях, а ще 36 отримали пошкодження.

Тобто втрата подібної "маневрової потужності" сильно позначилася на споживачах, бо якщо потужностей не вистачає, то єдиним способом збалансувати енергосистему є обмеження споживання.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": Чи вимикатимуть електрику: наскільки українська енергосистема готова до зими

Як повідомлялося раніше, Україна напередодні опалювального сезону готується до нових відключень світла. У деяких регіонах ситуація з енергетичною інфраструктурою залишається складною.