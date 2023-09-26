"Світла не буде 12 годин": у мережі запустили фейк про графіки відключення електрики в Україні

Взимку можуть відключати світло через обстріл росіян

У мережі розповсюджують фейковий графік відключень світла, який нібито загрожує українцям у разі російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. У документі нібито від ДТЕК сказано, що світла може бути не до 12 годин.

Фото графіка опублікував Антон Комаров. Він попросив українців бути уважними та не вестись на фейки.

Реклама з графіком нібито від ДТЕК вируситься у Фейсбуці. В описі сказано, що світла через російські атаки може не бути від 6 до 12 годин і для кожного регіону вже нібито затверджений графік. При цьому посилання веде не на сайт ДТЕК, а на якийсь "порожній портал". Антон Комаров вважає, що цей фейк запустили спеціально, таким чином намагаються розхитати суспільство зсередини.

"Ух ти! Дивіться, яка реклама пішла по ФБ! Звісно, сторінка нібито ДТЕК фейкова! Будьте уважні, попередьте близьких і батьків, щоб не велися. Починають сволоти качати ситуацію", — написав він.

У липні у ДТЕК справді заявляли про те, що зима 2023-2024 буде складною, оскільки енергосистема працює не на 100% потужність після минулорічних атак. Однак Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю 26 вересня заявив, що графіки відключень вводити поки що не збираються.

У Міністерстві енергетики України раніше також прокоментували подібні заяви щодо графіків відключення світла. За їхніми словами, у жодному з регіонів країни не планують зараз відключати світло. Щобільше, у жовтні планується, що всі області будуть зі світлом, але все залежатиме від обстрілів росіян та пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Також "Телеграф" поспілкувався з експертами та з’ясував, чи відключатимуть електрику українцям цього опалювального сезону. За їхніми словами, українська система ППО краща за торішню, а ось готовність власне енергосистеми — гірша.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якої температури взимку можуть відключати світло в Україні. Експерти озвучили свої прогнози та розповіли, до чого вже зараз готуватися українцям.