Допоможе один електроприлад: як зберегти продукти свіжими під час блекауту

Зберегти продукти під час блекауту легко

росія кілька місяців поспіль вела українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватися про можливі відключення найближчої зими.

Саме тому питання зберігання продуктів стоїть неймовірно гостро. Але SlashGear ділиться несподіваним лайфхаком, який допоможе вам зберігати свіжу їжу навіть без електропостачання.

Як зберегти їжу без електрики

Це досить несподівано, але для зберігання їжі можна використовувати пральну машину. Просто заповніть металевий барабан пральної машини льодом та розмістіть в ньому продукти. Метал допоможе утримувати прохолоду, і таким чином їжа залишиться свіжою довше, ніж у холодильнику. Якщо електрика відсутня довгий час, це чудова альтернатива морозильній камері.

Крім того, пральна машина також допоможе вам розв'язати проблему із зайвою водою після танення льоду. Машинка може автоматично відкачувати воду та виводити її у каналізацію.

Якщо ваша пральна машина знаходиться в підвалі або в прохолодному приміщенні, лайфхак стане ще більш ефективним. У цьому випадку електроприлад здатний утримувати прохолоду ще довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, який запас продуктів має бути вдома на випадок блекауту. Готуйтесь до холодів вже сьогодні!