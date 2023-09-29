Почему шатдаун в США может сорвать обучение украинских пилотов на F-16: детали от Пентагона

Работа части правительства США может быть приостановлена с 1 октября

Из-за шатдауна в США могут сместиться сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. В частности, при приостановке работы государственных органов в Штатах могут возникнуть проблемы с привлечением гражданских лиц к обучению наших военных.

Об этом во время брифинга заявила спикер Пентагона Сабрина Синг. По ее словам, специалистов, которые должны проводить языковое обучение пилотов, могут отправить в неоплачиваемый отпуск, хотя военные будут продолжать работать даже при шатдауне.

Также представитель силового ведомства подчеркнула, что шатдаун является худшим сценарием, который мог бы наступить для Пентагона. Она выразила надежду, что у Конгресса получится избежать такого развития событий, хотя уже сейчас в Министерстве обороны США думают над тем, как продолжить работу при шатдауне.

Кроме того, в ходе брифинга Синг отметила, что Минобороны США уже начало языковую подготовку пилотов из Украины.

Для справки. Шатдаун в США — это состояние, когда определенная часть правительства страны не может работать из-за отсутствия нового бюджета. Оно может наступить уже с 1 октября, если новый бюджет не примет Палата представителей США.

Детальнее о последствиях вероятного шатдауна читайте в материале "Телеграфа": Угроза шатдауна в США. Как это повлияет на Украину, что будет с "Абрамсами" и обучением на F-16

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно США объявили о втором пакете помощи Украине за два дня.