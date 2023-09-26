Угроза шатдауна в США. Как это повлияет на Украину, что будет с "Абрамсами" и обучением на F-16

Финальный бюджет еще не принять, а промежуточный документ рассорил законодателей в вопросе денег для Украины

В полночь воскресенья у правительства США могут закончиться деньги и страна может перейти в состояние шатдауна. Сейчас республиканцы и демократы не могут прийти к согласию, на что страна будет тратить деньги в следующем году (этот финансовый год заканчивается 30 сентября) и принять бюджет.

Эта ситуация может напрямую повлиять на помощь Украине. Сам шатдаун может замедлить скорость предоставления военной помощи, а вокруг промежуточного бюджета (будет действовать до финального), идут дискуссии. Планы дополнительной помощи Украине столкнулись с проблемами, поскольку ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате выступают против расходования дополнительных денег на военные усилия.

Что такое шатдаун

В США финансовый год заканчивается 30 сентября — к этому времени нужно прийти к согласию по бюджету страны на грядущий период. Если этого не произойдет, то с этого воскресенья, 1 октября, страна автоматически перейдет в состояние шатдауна (shutdown). Часть бюджетных учреждений работает не в полную мощность, потому что нет бюджета. Такое уже было в 2018 году во времена президента Дональда Трампа — у законодателей были разные взгляды на выделение нескольких миллиардов долларов на стену на границе с Мексикой. В общей сложности Конгресс закрывал правительство на шатдаун 14 раз с 1981 года.

Сотни тысяч бюджетников могут отправить домой в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Важные работники общественной безопасности продолжают работать, но без оплаты (с предстоящей компенсацией).

К примеру, 2 миллиона военнослужащих США останутся на должностях, но половина из 800 тыс. гражданских сотрудников американского Минобороны отправят в отпуск, поясняет Reuters. Заключенные в шатдаун контракты будут продолжаться, и Пентагон сможет размещать новые заказы на поставки или услуги, необходимые для защиты нацбезопасности. Новые контракты, включая возобновления или продления, не будут заключаться. Платежи Boeing, Lockheed Martin и RTX могут быть отложены.

Если остановка продлится достаточно долго, это также может повлиять на экономику — Moody’s уже предупредило об ухудшении кредитного рейтинга страны. Также неоплачиваемый отпуск может репутационно отразиться на фоне предвыборной кампании.

Как это скажется на Украине в целом

На этом фоне ослабляются позиции США за границей и под угрозой оказалась помощь Украине уже в ближайшее время, то есть с 1 октября. Пентагон уже заявил, что на обучение и продолжающуюся передачу оружия ВСУ не распространяется возможный шатдаун, сообщило Politico. Они будут продолжаться даже в случае, если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.

"Операция "Атлантическая решимость" является исключительной деятельностью, поскольку государство не выделяет ассигнований", — сказал спикер Министерства обороны Крис Шервуд. Операция касается усилий США по поддержке Украины и укреплению восточного фланга НАТО.

В Пентагоне решили продолжать домогаться даже в случае шантауна, но скорость может снизиться

Шервуд сказал, что прекращение работы правительства могло нарушить помощь США Украине. На доставку оборудования и обучения США "могут повлиять вынужденные отпуска персонала и приостановка Министерства обороны". Учитывая перспективы шатдауна, прерывание поддержки произошло бы в критический момент, поскольку американские танки M1A1 Abrams вскоре должны прибыть на поле боя, а украинские пилоты собираются начать обучение на F-16, пишет CNN. Решение о защите операций, связанных с Украиной, было принято во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с Джо Байденом и высшим руководством Пентагона. То есть обучение и поставки оборудования все равно будут продолжаться непрерывно.

В то же время Госдеп предупредил, что прекращение работы правительства может повлиять на скорость военной помощи. Представитель Мэтью Миллер сказал, что США могут продолжать оказывать военную помощь и помощь в сфере безопасности – в случае прекращения работы правительства.

"Но когда у вас есть несколько человек, которым запрещено приходить на работу, это может повлиять на скорость любых поставок. Вот почему мы считаем, что прекращение работы будет столь тревожным и почему мы призываем Конгресс финансировать правительство", — сказал Шервуд.

Раскол вокруг Украины во временном бюджете

Поскольку в США не могут прийти к согласию, на что страна будет тратить деньги на следующий год, то Конгресс должен принять что-то вроде промежуточного бюджета, который будет действовать до принятия полноценного. В этот документ заложена и финансовая помощь для Украины – около 3,3 млрд долл. до конца 2023 года. Но против выделения средств выступает группа республиканцев, к которой принадлежит член Конгресса Марджори Тейлор Грин.

Издание The New York Times сообщило, что сенаторы обеих партий спорят, включать ли новую военную помощь для Украины в проект дополнительного финансирования. В понедельник прошли новые переговоры по попыткам избежать шатдауна, главным предметом споров стало включение дополнительных 25 млрд помощи Украине. Альтернативой оставить законодательство свободным от противоречивых положений (и от этой помощи Украине), что позволило бы получить более широкую поддержку среди республиканцев в Палате представителей.

Некоторые республиканцы утверждали, что это станет осложнением в попытке дать спикеру Кевину Маккарти выход из застоя. Значительный блок республиканцев в Палате представителей выступает против дальнейшего финансирования Украины и, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы его изъяли из законопроекта и вернули в Сенат, замедляя решение.

Марджори Тейлор Грин предостерегла своих коллег от рассмотрения законопроекта о расходах Пентагона. Она сказала, что даже процедурное голосование за продвижение этого закона было равнозначно "голосованию за миллиарды кровных денег для прокси-войны в Украине".

В противоположность ей некоторые сенаторы отмечают, что не проявить поддержку Украины было бы неправильно, особенно после того, как Зеленский лично встречался с членами Сената, объяснял, что помощь США критически важна, и его заверили, что поддержка будет продолжаться. Некоторые сенаторы говорят, что безопаснее было бы вынести вопрос о деньгах для Украины в отдельном проекте, вместе со средствами на преодоление последствий стихийного бедствия и меры на границе, как только Конгресс устранит риск шатдауна.

Раскол по Украине среди сенаторов иллюстрирует трудности, с которыми Конгресс столкнется на этой неделе, пытаясь предотвратить шатдаун. Во вторник законодатели начнут рассматривать серию отдельных законопроектов о расходах на предстоящий финансовый год, хотя это обсуждение не приблизит Палату поближе к тому, чтобы избежать неизбежного закрытия, пишет издание.

Напомним, ранее мы писали, что США объявили о втором пакете помощи Украине за два дня.