Передумали: в США после визита Зеленского сделали заявление по поводу помощи Украине

Голосовать за законопроекты будут на следующей неделе

В США на фоне визита президента Украины таки решили сохранить помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона. Ранее там намеривались изъять эти средства.

Об этом пишет The Hill, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей, республиканеца Кевина Маккарти. По его словам, он решил оставить эти средства после того, как понял, что в другом бюджетном законопроекте – о финансировании Государственного департамента и иностранных операций – также предусмотрены деньги для Украины.

О каких деньгах речь

Ранее телеканал CNN сообщал, что лидеры республиканских фракций в Конгрессе США обсуждают возможное изъятие финансирования помощи Украине в размере 300 миллионов долларов из оборонного бюджета, чтобы разблокировать голосование за другие бюджетные вопросы.

Теперь Маккарти говорит, что изъять помощь Украине из бюджета Государственного департамента и иностранных операций "становится все труднее", поэтому он решил оставить деньги для Киева в обоих проектах.

Для справки: на следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в частности финансирование Пентагона, Государственного департамента и иностранных операций.

Напомним, ранее мы писали о том, что США объявили о втором пакете помощи Украине за два дня.