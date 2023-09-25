Модификация компромиссная: США таки объявят о передаче Украине ATACMS - СМИ
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Если информация подтвердится, то они уже скоро будут прямо на фронте
Белый дом, который все никак не может определиться с передачей ATACMS Украине, может уже скоро объявить о своем окончательно решении. Оно должно быть позитивным.
Об этом пишет американский журнал Newsweek. Речь идет о модификации ракет с кассетными боеголовками.
По данным журналистов, которые ссылаются на президента Американского университета в Киеве, решение об отправке ATACMS будет принято уже на этой неделе. Он также добавил, что это "изменит правила игры".
"И без необходимости обучения и изменений, они, скорее всего, появятся на поле боя на следующей неделе, что будет иметь огромное значение", — сказал он.
Отмечается, что источник уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона. Он считает, что ракета ATACMS M39 с дальностью стрельбы 160 километров, а также ракеты меньшей дальности M26 и M26A1, оснащенные кассетными боеприпасами, могут стать мощным оружием для ВСУ и ступенькой к самой дальнобойной ракете с унитарной боевой частью
Он также сказал, что брифинги с высокопоставленными законодателями "помогли комитетам Палаты представителей и Сената по международным отношениям и вооруженным силам лучше понять, что представляет собой семейство кассетных боеприпасов для гаубиц и HIMARS.
"Один высокопоставленный чиновник сказал мне, что это допускает компромисс. Раньше они считали, что выбор был бинарным — либо все, с 190-мильной системой ATACMS с унитарной боеголовкой, либо ничего", — передает издание слова собеседника.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда могут достать ракеты ATACMS.