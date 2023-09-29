"Происходит что-то опасное": Байден резко высказался о Трампе и его сторонниках

Предвыборные страсти в США накаляются

Президент США Джо Байден резко раскритиковал бывшего главу США и своего соперника на президентских выборах Дональда Трампа, который известен своими симпатиями к россии. Байден заявил, что движение Трампа представляет угрозу американской демократии.

Как пишет CNN, глава Белого дома выразил мнение, что сейчас Республиканской партией "управляют и запугивают республиканские экстремисты MAGA". Если их программа будет реализована, это фундаментально изменит институты американской демократии, считает он.

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основные убеждения нашей демократии: движение MAGA", — заявил Байден во время своей речи в Аризоне.

Отмечается, что это резкое послание стало самой решительной попыткой Байдена разоблачить антидемократическое поведение Трампа с тех пор, как бывшему президенту было предъявлено уголовное обвинение в попытках подорвать результаты выборов 2020 года. Президент процитировал слова Трампа о том, что Конституция дает ему право "делать все, что ему захочется на посту президента", отметив, что никогда не слышал о таком даже в шутку.

"Я верю в свободные и честные выборы и мирную передачу власти. Я верю, что в Америке нет места — никакого, никакого, никакого — политическому насилию", — подчеркнул Байден.

Для справки: MAGA — движение сторонников Трампа и его политики, это аббревиатура от выражения Make America Great Again, ("Сделаем Америку снова великой") — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года.

Напомним, эти слова главы Белого Дома прозвучали после того, как суд признал Трампа виновным в мошенничестве. Его уличили в махинациях с банковскими отчетами.

Что означает судебное признание Трампа мошенником, читайте в материале "Телеграфа". Это портит его репутацию как успешного бизнесмена и "гения недвижимости", на чем тот делает акцент на выборах, а также усложнит ведение бизнеса в Нью-Йорке.