Американский чиновник опять подыгрывает россии

Бывший президент США Дональд Трамп выдал очередное циничное заявление о том, что Украине стоило бы отдать россии часть своей территории чтобы "договорится без боя".

Как рассказал он в интервью NBC, Украине стоило отказаться от Крыма и некоторых других частей страны, которые интересовали россию.

"Можно было бы договориться. Они могли бы заключить соглашение, по которому сейчас будет меньше территории, чем россия уже захватила, если честно. И можно было бы заключить соглашение, по которому никто бы не погиб. У них было соглашение. У них была бы страна Украина", — заявил Трамп.

При этом он обратил внимание на то, что в западных СМИ якобы перестали писать об Украине, а то что там пишут, является "фейковыми новостями". Это, по его убеждению является свидетельством о том, что Украина проиграет.

Также экс-президент добавил, что ВСУ не начали контрнаступление весной, поскольку их встретила российская "стена бомб и оружия".

Стоит отметить, что накануне Трамп заявил, что мог бы закончить войну за одни сутки. Для этого он хотел собрать президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина в одной комнате и сказать им некие "волшебные слова".