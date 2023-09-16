"Я бы сказал определенные вещи..." Трамп снова собрался закончить войну в Украине за сутки

Бывший президент США не скрывает своих симпатий по отношению к российскому диктатору

Бывший президент США Дональд Трамп, который регулярно заигрывает с кремлем, высказывая мнение, что часть Украины якобы надо отдать рф, заявил, что способен решить проблему войны в течение 24 часов. Он также сказал, что доволен похвалой от президента россии владимира путина.

Об этом сообщает телеканал NBC. На прошлой неделе путин сказал, что "не может не радоваться" словам Трампа, который пообещал "решить все насущные вопросы в течение нескольких дней, включая украинский кризис".

"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это значит, что я говорю правду. Я бы пригласил его в комнату. Я бы посадил Зеленского в комнату. Потом я свел бы их вместе. И мы бы заключили сделку", — заявил Трамп в ответ на слова Путина.

Он также сказал, что если он победит на президентских выборах, то он якобы решит проблему войны в Украине за сутки. При этом как именно он это сделает, Трамп не сообщил.

"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что вы не можете точно сказать, что вы собираетесь делать. Но я бы сказал определенные вещи путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", — описал он свой "план".

В статье сказано, что журналист несколько раз пытался вынудить Трампа четко объяснить, как он собирается закончить войну. Однако тот каждый раз уходил от ответа.

На прямой вопрос, позволил бы он кремлю продолжать оккупацию украинских территорий, Трамп также ответил уклончиво. Он сказал, что "заключит справедливое для всех соглашение".

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Трамп делает подобные заявления. Ранее он говорил, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он все еще был президентом, т.к. у него есть "волшебные слова чтобы остановить боевые действия немедленно". Для завершения войны, по словам экс-президента США, нужно "позволить россии захватить части Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Трампа, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров. Он сказал, что слова Трампа ему непонятны.