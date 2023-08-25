Тюремное фото Трампа облетело сеть: что известно об его аресте

За экс-президента выплатили залог в размере $200 000

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приехал в Атланту и сдался в тюрьму по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Там же была сделана его фотография как арестованного. Таким образом он стал первым из президентов США, у которого есть магшот (тюремное фото).

По данным CNN, Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон из своего гольф-клуба в Нью-Джерси с целью добровольно сдаться. Экс-президенту выдвинули более десяти обвинений за попытки отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Дональд Трамп был арестован и помещен в тюрьму в округе Фултон. По словам шерифа округа Пэта Лабата, такой же процесс будут проходить все 19 остальных обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии.

Как сообщили в тюрьме округа Фултон, Дональд Трамп был освобожден под залог. Что интересно, в СИЗО он успел пробыть лишь около 20 минут, пока выполнялся этот процесс.

В то же время Офис шерифа округа Фултон опубликовал тюремную фотографию Трампа. Таким образом он стал первым бывшим или настоящим президентом США, у которого есть магшот.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в социальных сетях Трамп заявил, что прокурор округа Фултон назначила залог на сумму 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве экс-президента в выборы в Джорджии.