Тюремне фото Трампа облетіло мережу: що відомо про його арешт

За експрезидента виплатили заставу у розмірі $200 000

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп приїхав до Атланти та здався у в’язницю у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія. Там же було зроблено його фотографію як заарештованого. Таким чином він став першим із президентів США, у якого є магшот (тюремне фото).

За даними CNN, Трамп прибув до в’язниці округу Фултон зі свого гольф-клубу в Нью-Джерсі з метою добровільно здатися. Експрезиденту висунули більш як десять звинувачень за спроби скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році.

Дональда Трампа було заарештовано і поміщено у в’язницю в окрузі Фултон. За словами шерифа округу Пета Лабата, такий же процес проходитимуть усі 19 інших обвинувачених у справі про втручання у вибори у Джорджії.

Як повідомили у в’язниці округу Фултон, Дональда Трампа було звільнено під заставу. Що цікаво, у СІЗО він встиг пробути лише близько 20 хвилин, доки виконувався цей процес.

Офіс шерифа округу Фултон опублікував тюремну фотографію Трампа. Таким чином він став першим колишнім чи справжнім президентом США, який має магшот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у соціальних мережах Трамп заявив, що прокурор округу Фултон призначила заставу на суму 200 тисяч доларів у справі про втручання експрезидента у вибори у Джорджії.