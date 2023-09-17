Віддати території без бою: Трамп відзначився цинічною заявою про Україну

Американський чиновник знову підіграє росії

Колишній президент США Дональд Трамп видав чергову цинічну заяву про те, що Україні варто було б віддати росії частину своєї території, щоб "договориться без бою".

Як розповів він в інтерв’ю NBC, Україні варто було відмовитися від Криму та деяких інших частин країни, які цікавили росію.

"Можна було б домовитися. Вони могли б укласти угоду, за якою зараз буде менше території, ніж росія вже захопила, якщо чесно. І можна було б укласти угоду, за якою ніхто не загинув. У них була б угода. У них була б угода. країна Україна", — заявив Трамп.

При цьому він звернув увагу на те, що в західних ЗМІ нібито перестали писати про Україну, а те, що там пишуть, є "фейковими новинами". Це, на його переконання, є свідченням про те, що Україна програє.

Також експрезидент додав, що ЗСУ не розпочали контрнаступ навесні, оскільки їх зустріла російська "стіна бомб та зброї".

Варто зазначити, що напередодні Трамп заявив, що міг би закінчити війну за добу. Для цього він хотів зібрати президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна в одній кімнаті та сказати їм якісь "чарівні слова".