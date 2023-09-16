"Я сказав би певні речі..." Трамп знову зібрався закінчити війну в Україні за добу

Колишній президент США не приховує своїх симпатій щодо російського диктатора

Колишній президент США Дональд Трамп, який регулярно заграє з кремлем, висловлюючи думку, що частину України нібито треба віддати росії, заявив, що здатний вирішити проблему війни протягом 24 годин. Він також сказав, що задоволений похвалою від президента рф володимира путіна.

Про це повідомляє телеканал NBC. Минулого тижня путін сказав, що "не може не радіти" словам Трампа, який пообіцяв "вирішити всі нагальні питання протягом кількох днів, включаючи українську кризу".

"Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає, що я кажу правду. Я запросив би його до кімнати. Я посадив би Зеленського до кімнати. Потім я звів би їх разом. І ми б уклали угоду", — заявив Трамп у відповідь на слова путіна.

Він також сказав, що якщо він переможе на президентських виборах, він нібито вирішить проблему війни в Україні за добу. При цьому, як саме він це зробить, Трамп не повідомив.

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, що ви не можете точно сказати, що ви збираєтеся робити. Але я б сказав певні речі путіну. Я сказав би певні речі Зеленському", — описав він свій "план".

У статті йдеться, що журналіст кілька разів намагався змусити Трампа чітко пояснити, як він має намір закінчити війну. Однак той щоразу уникав відповіді.

На пряме запитання, чи дозволив би він кремлю продовжувати окупацію українських територій, Трамп також відповів ухильно. Він сказав, що "укладе справедливу для всіх угоду".

Це вже не вперше, коли Трамп робить подібні заяви. Раніше він говорив, що війни в Україні ніколи не було б, якби він все ще був президентом, т.к. він має "чарівні слова щоб зупинити бойові дії негайно". Для завершення війни, за словами екс-президента США, потрібно "дозволити росії захопити частини України".

Раніше "Телеграф" розповідав, як президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Трампа, що він би завершив повномасштабну війну за одну добу, посадивши Київ та москву за стіл переговорів. Він сказав, що слова Трампа йому не зрозумілі.