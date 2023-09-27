Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал приговор Трампу

Ну вот, суд Нью-Йорка заклеймил буйного трампушку, как "мошенника".

Ничего хорошего в этом нет.

Звание "мошенник" Трамп будет носить гордо и радостно. Приговор, увы не опрокинет Дональда в политическое небытие.

Отнюдь.

Мошенникам давно нужен свой "король".

А с учетом того, что 98% населения Земли являются мошенниками или мечтают ими стать, то Трамп сможет существенно расширить свою "электоральную базу".

Сегодня, по сути, его "короновали", расписав в красках наглые и очень успешные схемы трамповского дурежа банков и страховых агентств.

Миллионы людей зеленели от зависти, знакомясь с проделками старика Дональда.

Остаётся надеяться на то, что процессы по всем остальным делам лишат этого симпатизанта путина возможности вообще участвовать в выборах.

Ситуация в уставшем от войны мире и так не проста. Не хотелось бы захламлять политический пейзаж изобретательным прокремлевским прохиндеем.