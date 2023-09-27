Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" назвал дату, которая станет решающей для экс-президента

Бывшего главу Белого дома, 45-го президента США Дональда Трампа, который не прочь вновь стать главой государства на выборах в ноябре 2024 года, признали виновным по делу о махинациях с банковскими отчетами. В последние месяцы Трамп был в судах уже четыре раза – по разным обвинениям.

При этом следует понимать, что уголовные дела против него вряд ли скажутся на предвыборной кампании. По крайней мере, формально, с точки зрения американских законов, он имеет право баллотироваться в президенты, даже если судебные процессы против него будут продолжаться.

И даже если его признают виновным. И даже если посадят в тюрьму. Чего, скорее всего, до выборов не случится. Адвокаты Трампа будут максимально затягивать процессы, долго обжаловать решения судов и так далее.

Эти дела не помешают Трампу вести предвыборную кампанию. Но могут повлиять на то, сколько денег он на нее соберет. А это очень важно перед праймериз в следующем году.

На данный момент рейтинги Трампа остаются достаточно высокими. Он среди республиканцев на первом месте, причем с большим отрывом. И пока выглядит так, что уголовное преследование сыграло ему на руку.

Ключевая дата – 5 марта, супервторник в США, когда будут выбирать кандидата от партии.