Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував вирок Трампу

Ну ось, суд Нью-Йорка затаврував буйного трампушку, як "шахрая".

Нічого хорошого у цьому немає.

Звання "шахрай" Трамп носитиме гордо і радісно. Вирок, на жаль, не перекине Дональда в політичне небуття.

Шахраям давно потрібен свій "король".

А з урахуванням того, що 98% населення Землі є шахраями або мріють ними стати, Трамп зможе істотно розширити свою "електоральну базу".

Сьогодні, по суті, його "коронували", розписавши в фарбах нахабні та дуже успішні схеми трампівського дурежу банків та страхових агенцій.

Мільйони людей зеленіли від заздрощів, знайомлячись із витівками старого Дональда.

Залишається сподіватися те що, що у всіх інших справах позбавлять цього симпатизанта путіна можливості взагалі брати участь у виборах.

Ситуація у світі, що втомився від війни, і так не проста. Не хотілося б захаращувати політичний пейзаж винахідливим прокремлівським пройдисвітом.