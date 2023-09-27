Суд затаврував Трампа як шахрая, але нічого хорошого в цьому немає - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував вирок Трампу
Ну ось, суд Нью-Йорка затаврував буйного трампушку, як "шахрая".
Нічого хорошого у цьому немає.
Звання "шахрай" Трамп носитиме гордо і радісно. Вирок, на жаль, не перекине Дональда в політичне небуття.
Шахраям давно потрібен свій "король".
А з урахуванням того, що 98% населення Землі є шахраями або мріють ними стати, Трамп зможе істотно розширити свою "електоральну базу".
Сьогодні, по суті, його "коронували", розписавши в фарбах нахабні та дуже успішні схеми трампівського дурежу банків та страхових агенцій.
Мільйони людей зеленіли від заздрощів, знайомлячись із витівками старого Дональда.
Залишається сподіватися те що, що у всіх інших справах позбавлять цього симпатизанта путіна можливості взагалі брати участь у виборах.
Ситуація у світі, що втомився від війни, і так не проста. Не хотілося б захаращувати політичний пейзаж винахідливим прокремлівським пройдисвітом.
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