Суд у США визнав Трампа шахраєм: у яких махінаціях викрили кандидата у президенти

Експрезидент має намір подати апеляцію

Колишнього президента США Дональда Трампа визнали винним у справі про махінації із банківськими звітами.

Як повідомляє Reuters, суд Нью-Йорка відмовився відхилити позов генпрокурора штату Летішії Джеймс, яка звинуватила Трампа в незаконному перебільшенні власних активів та капіталу.

Тим самим суддя Артур Енгорон ухвалив рішення про те, що експрезидент та Trump Organization несуть відповідальність за шахрайство.

Повідомляється, що Трамп збільшив свій статок на 3,6 мільярда доларів на рік у звітах, які він надавав банкам та страховим компаніям. Це було йому необхідно для отримання більш вигідних умов обслуговування у цих установах.

Сам же бізнесмен заявив, що рішення суду було політично вмотивованим і, швидше за все, оскаржить його. За словами Трампа, заяви Джеймс про те, що своїми діями він порушив Виконавчий закон штату, не мають сенсу, оскільки фінансові заклади не зазнали збитків через його дії.

При цьому в ЗМІ пишуть, що цим експрезидент намагається затягнути розгляд справ, оскільки він має намір піти на другий президентський термін у 2024 році.

Нагадаємо, останніми місяцями Трамп був у судах чотири рази за різними звинуваченнями. При цьому найсерйознішою є справа про втручання у хід президентських виборів у 202 році у штаті Джорджія.