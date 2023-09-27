Суд в США признал Трампа мошенником: в каких махинациях уличили кандидата в президенты

Экс-президент намерен подать апелляцию

Бывшего президента США Дональда Трампа признали виновным по делу о махинациях с банковскими отчетами.

Как информирует Reuters, суд Нью-Йорка отказался отклонить иск генпрокурора штата Летишии Джеймс, которая обвинила Трампа в незаконном преувеличении собственных активов и капитала.

Тем самым судья Артур Энгорон принял решение о том, что экс-президент и Trump Organization несут ответственность за мошенничество.

Сообщается, что Трамп увеличил свое состояние на 3,6 миллиарда долларов в год в отчетах, которые он предоставлял банкам и страховым компаниям. Это было ему необходимо для получения более выгодных условий обслуживания в этих учреждениях.

Сам же бизнесмен заявил, что решение суда было политически мотивированным и он, скорее всего, обжалует его. По словам Трампа, заявления Джеймс о том, что своими действиями он нарушил Исполнительный закон штата, не имеют смысла, поскольку финансовые заведения не понесли убытков из-за его действий.

При этом в СМИ пишут, что тем самым экс-президент пытается затянуть рассмотрение дел, поскольку он намерен пойти на второй президентский срок в 2024 году.

Напомним, в последние месяцы Трамп был в судах четыре раза по разным обвинениям. При этом самым серьезным является дело о вмешательстве в ход президентских выборов в 202 году в штате Джорджия.