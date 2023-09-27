Імідж "генія" під загрозою. Що означає судове визнання Трампа шахраєм

Суддя вважає, що Трамп завищував вартість своїх активів, вигадуючи цифри

Колишній президент США Дональд Трамп тепер мусить давати раду новим юридичним неприємностям у розпал передвиборчих перегонів, де він змагається за номінацію від Республіканської партії. Суд Нью-Йорка звинуватив Трампа у шахрайстві — мовляв, той роками брехав про свої статки та надавав неправдиву оцінку нерухомості для забезпечення вигідних позик, обдурював банки та страховиків.

Це псує репутацію Трампа як успішного бізнесмена та "генія нерухомості", на чому той робить акцент на виборах, а також ускладнить ведення бізнесу в Нью-Йорку. Політик все заперечує та каже, що бездоганно вів бізнес, порівнює свою імперію гольфу та нерухомості з Моною Лізою та іншими творами мистецтва.

Суть справи про шахрайство

Нью-йоркський суддя Артур Енгорон визнав, що Трамп, двоє його дорослих синів і організація шахрайським шляхом завищували вартість нерухомості та інших активів. Прокурор Летиція Джеймс звинуватила Трампа у тому, що він та його компанія обдурили банки, страхові компанії та інших, значно переоцінивши його активи та перебільшивши його чистий капітал на паперах, які використовувалися для укладання угод та забезпечення фінансування.

Вона сказала, що він підвищив оцінку до 2 мільярдів доларів, завищивши вартість фірмових активів, включаючи клуб Мар-а-Лаго (на 2300%) і манхеттенський пентхаус у Trump Tower. Щодо Trump Tower, то Трамп переоцінив свій пентхаус, стверджуючи, що він утричі перевищує фактичний розмір.

Trump Tower

"Це світ фантазій, а не реальний світ", — описав суддя оцінку Трампом своїх статків.

Суддя постановив, що крім простого вихваляння своїми багатствами, Трамп неодноразово брехав про них у своїх річних фінансових звітах, отримуючи вигідні умови позик та нижчі страхові внески. Ця тактика перетнула межу та порушила закон, сказав суддя. Прокурори стверджують, що він протягом десятиліття збільшував свій капітал на 812-2,2 мільярда доларів щороку.

Наступний етап суду має відбутися 2 жовтня, де Енгорон вирішить, чи доведеться Трампу, його союзникам і компаніям виплатити 250 мільйонів доларів компенсації. Адвокати Трампа кажуть, що оскаржать рішення судді.

Вести бізнес Трампу стане важче

Суддя наказав скасувати бізнес-сертифікати, які дозволяють деяким підприємствам Трампа, включаючи Trump Organization, працювати в Нью-Йорку. Це ускладнило продовження ведення бізнесу з нерухомості в штаті, пояснює The Guardian. Його компанії більше не можуть мати сертифікати, які роблять їх зареєстрованими або створеними як товариства з обмеженою відповідальністю у штаті. Енгорон дав Трампам 10 днів, щоб назвати трьох осіб, які можуть спостерігати за розпуском існуючих зареєстрованих компаній від імені Трампа, включаючи Trump Organization.

Рішення не призведе до розпуску його компанії, але може припинити його контроль над фірмовими об’єктами Нью-Йорка, такими як Trump Tower і Trump Building на Волл-стріт, 40.

Водночас суд 2 жовтня може взагалі заборонити Трампу вести бізнес у своєму рідному штаті, не кажучи вже про 250 млн штрафу. Енгорон також може назавжди заборонити Трампу та його синам обіймати посади керівників нью-йоркських компаній, а також заборонити на п’ять років будь-яке придбання нерухомості.

Удар по репутації успішного бізнесмена

На досудових слуханнях перед винесенням рішення адвокат Трампа Крістофер Кайз сказав судді, що той є "інвестиційним генієм" і "ймовірно, одним із найуспішніших девелоперів нерухомості в країні".

"Президент Трамп — майстер у пошуку цінності там, де інші нічого не бачать", — сказав Кізе Енгорону.

Дональд Трамп-молодший, Дональд Трамп, Ерік Трамп

Але суддя у постанові написав, що бачить речі інакше.

"Квартири з регульованою орендою коштують так само як і квартири без регулювання; обмежена земля коштує так само, як і необмежена земля; обмеження можуть випаруватися в повітрі; Відмова від відповідальності однією стороною, яка покладає відповідальність на іншу сторону, звільняє іншу сторону від брехні. Це світ фантазій", – написав суддя.

Трамп відомий компліментами самому собі. Приміром, у 2019 році після інциденту з Ненсі Пелосі, коли Трамп демонстративно зірвав зустріч здемократами щодо інфраструктури і покинув кабінет, він влаштував прес-конференцію. На заході Трамп назвав спікера Crazy Nancy, а себе проголосив "надзвичайно стабільним генієм" (extremely stable genius). Згодом це прізвисько до нього приклеїлося, але з іронічним відтінком.

Позиція Трампа

У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав звинувачення в шахрайстві "смішними та неправдивими" та розкритикував Енгорона як "безумного" суддю, який виконує вказівки демократів.

"Сьогоднішнє рішення щодо компанії, яка проробила чудову роботу для штату Нью-Йорк, не у стані визнати той факт, що вбивства та всі інші форми насильницьких злочинів досягли рекордного рівня в штаті Нью-Йорк. Ви можете собі уявити, щоб мене судили за те, що я бездоганно вів бізнес, а людям дозволяли буйствувати на тротуарах Нью-Йорка?", — написав він, додавши, що така поведінка змушує тисячі компаній тікати з Нью-Йорка в інші штати.

Трамп на платформі Truth Social сказав, що це дуже сумний день для системи правосуддя штату Нью-Йорк

Адвокати Трампа просили суддю відхилити справу. Вони стверджують, що багато звинувачень у позові були обмежені терміном давності. На допиті Трамп порівняв свою імперію гольфу та нерухомості з Моною Лізою та іншими шедеврами. Потім він похвалився своїм полем для гольфу в Тернберрі, Шотландії:

"Я міг би це продати. Це як продати картину. Картина на стіні, яка продається за 250 мільйонів доларів", — продовжив він.

Адвокати Трампа просять судді відмовитися від позову, називаючи це "хрестовим походом" за давні кредити, які були погашені.

Інші юридичні біди

У січні Трампа очікує ще один суд за звинуваченнями в наклепі від письменниці Джин Керролл. Вона вимагає відшкодування збитків у розмірі 10 мільйонів доларів. На березень у Трампа заплановано два судові процеси: один щодо замовчування виплат порнозірки Стормі Деніелс, а другий у Вашингтоні щодо штурму Капітолія 6 січня. Потім у травні Трампа відбудеться суд у Флориді за приховування секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго. Ще один суд щодо втручання у вибори в Джорджії ще не призначено.

Раніше "Телеграф" писав про найсерйознішу справу проти Трампа, де йому закидають спробу намалювати голоси на виборах президента.