Експрезидент США отримує по заслугам, заявляє Ірина Звягіна

Після слів Дональда Трампа про те, що Україні варто віддати росії частину своєї території, багато експертів почали говорити про крах репутації колишнього президента США.

Астропсихолог Ірина Звягіна заявляє, що за подібні висловлювання проти українців, на яких напала країна-агресорка росія та щодня вбиває мирних жителів, лише один аспект склався у гороскопі опального Трампа — і він потрапив під арешт, тобто це — бумеранг.

"Якщо Хірон (планета в астрології — ред.) хоче дати шанс, то це ситуації типу "з грязі в князі", а тут — навпаки. Хірон став в опозицію до самого себе і задає інший рівень — а ну спробуй ще так! Крім того, є квадрат Марса транзитного до Нептуна Трампа. Це аспект, що збиває з пантелику, аспект зради, безчестя, втрати енергії", — зазначає астропсихолог.

Нагадаємо, що раніше український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв розповів про долю кремля. За його словами, проклята будівля на червоній площі найближчим часом стояти, на жаль, буде. Однак є люди, які можуть планувати підрив ззовні.