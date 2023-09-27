Имидж "гения" под угрозой. Что означает судебное признание Трампа мошенником

Судья считает, что Трамп завышал стоимость своих активов, придумывая цифры

Бывший президент США Дональд Трамп теперь должен справляться с новыми юридическими неприятностями в разгар предвыборной гонки, где он соревнуется за номинацию от Республиканской партии. Суд Нью-Йорка обвинил Трампа в мошенничестве — мол, тот годами врал о своем состоянии и давал ложную оценку недвижимости для обеспечения выгодных ссуд, обманывал банки и страховщиков.

Это портит репутацию Трампа как успешного бизнесмена и "гения недвижимости", на чем тот делает акцент на выборах, а также усложнит ведение бизнеса в Нью-Йорке. Политик все отрицает и говорит, что безупречно вел бизнес, сравнивает свою империю гольфа и недвижимости с Моной Лизой и другими произведениями искусства.

Суть дела о мошенничестве

Нью-Йоркский судья Артур Энгорон признал, что Трамп, двое его взрослых сыновей и компания мошенническим путем завышали стоимость недвижимости и других активов. Прокурор Летиция Джеймс обвинила Трампа в том, что он и его компания обманули банки, страховые компании и других, значительно переоценив его активы и преувеличив чистый капитал на бумагах, которые использовались для заключения сделок и обеспечения финансирования.

Она сказала, что он повысил отметку до 2 миллиардов долларов, завысив стоимость фирменных активов, включая клуб Мар-а-Лаго (на 2300%) и манхеттенский пентхаус в Trump Tower. Что касается Trump Tower, то Трамп переоценил свой пентхаус, утверждая, что он втрое превышает фактический размер.

Trump Tower

"Это мир фантазий, а не реальный мир", — описал судья оценку Трампом своего состояния.

Судья постановил, что кроме простого восхваления своими богатствами, Трамп неоднократно врал о них в своих годовых финансовых отчетах, получая выгодные условия ссуд и низшие страховые взносы. Эта тактика пересекла границу и нарушила закон, сказал судья. Прокуроры утверждают, что он в течение десятилетия увеличивал свой капитал на 812-2,2 млрд долларов ежегодно.

Следующий этап суда должен состояться 2 октября, где Энгорон решит, придется ли Трампу, его союзникам и компаниям выплатить 250 миллионов долларов компенсации. Адвокаты Трампа говорят, что обжалуют решение судьи.

Вести бизнес Трампу станет труднее

Судья приказал отменить бизнес-сертификаты, позволяющие некоторым предприятиям Трампа, включая Trump Organization, работать в Нью-Йорке. Это усложнило продолжение ведения бизнеса по недвижимости в штате, объясняет The Guardian. Его компании больше не могут иметь сертификаты, которые делают их зарегистрированными или созданными как общества с ограниченной ответственностью в штате. Энгорон дал Трампам 10 дней, чтобы назвать трех человек, которые могут наблюдать за роспуском существующих зарегистрированных компаний от имени Трампа, включая Trump Organization.

Решение не приведет к роспуску его компании, но может прекратить его контроль над фирменными объектами Нью-Йорка, такими как Trump Tower и Trump Building на Уолл-Стрит, 40.

В то же время суд 2 октября может вообще запретить Трампу вести бизнес в своем родном штате, не говоря уже о 250 млн. штрафа. Энгорон также может навсегда запретить Трампу и его сыновьям занимать должности руководителей нью-йоркских компаний, а также запретить на пять лет любое приобретение недвижимости.

Удар по репутации успешного бизнесмена

На досудебных слушаниях перед вынесением решения адвокат Трампа Кристофер Кайз сказал судье, что тот является "инвестиционным гением" и "вероятно одним из самых успешных девелоперов недвижимости в стране".

"Президент Трамп — мастер в поиске ценности там, где другие ничего не видят", — сказал Кизе Энгорону.

Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп, Эрик Трамп

Но судья в постановлении написал, что видит вещи по-другому.

"Квартиры с регулируемой арендой стоят так же как и квартиры без регулирования; ограниченная земля стоит так же, как и неограниченная земля; ограничения могут испариться в воздухе; Отказ от ответственности одной стороной, возлагающей ответственность на другую сторону, освобождает другую сторону от лжи. Это мир фантазий", – написал судья.

Трамп известен комплиментами самому себе. К примеру, в 2019 году после инцидента с Нэнси Пелоси, когда Трамп демонстративно сорвал встречу с демократами по инфраструктуре и покинул кабинет, он устроил пресс-конференцию. На западе Трамп назвал спикера Crazy Nancy, а себя провозгласил "чрезвычайно стабильным гением" (extremely stable genius). Впоследствии это прозвище к нему приклеилось, но с ироническим оттенком.

Позиция Трампа

В сообщении на платформе Truth Social Трамп назвал обвинения в мошенничестве "смешными и ложными" и раскритиковал Энгорона как "безумного" судью, выполняющего указания демократов.

"Сегодняшнее решение относительно компании, проделавшей отличную работу для штата Нью-Йорк, не в состоянии признать тот факт, что убийства и все другие формы насильственных преступлений достигли рекордного уровня в штате Нью-Йорк. Вы можете себе представить, чтобы меня судили за то, что я безупречно вел бизнес, а людям разрешали буйствовать на тротуарах Нью-Йорка?", — написал он, добавив, что такое поведение заставляет тысячи компаний убегать из Нью-Йорка в другие штаты.

Трамп на платформе Truth Social сказал, что это очень грустный день для системы правосудия штата Нью-Йорк.

Адвокаты Трампа просили судью отклонить дело. Они утверждают, что многие обвинения в иске были ограничены сроком давности. На допросе Трамп сравнил свою империю гольфа и недвижимости с Моной Лизой и другими шедеврами. Затем он похвастался своим полем для гольфа в Тернберре, Шотландии:

"Я мог бы это продать. Это как продать картину. Картина на стене, которая продается за 250 миллионов долларов", — продолжил он.

Адвокаты Трампа просят судьи отказаться от иска, называя это "крестовым походом" за давние кредиты, которые были погашены.

Другие юридические беды

В январе Трампа ожидает еще один суд по обвинениям в клевете от писательницы Джин Кэрролл. Она требует возмещения ущерба в размере 10 миллионов долларов. На март у Трампа запланировано два судебных процесса: один по умолчанию выплат порнозвезде Сторми Дэниелс, а второй в Вашингтоне по штурму Капитолия 6 января. Затем в мае Трампа состоится суд во Флориде за сокрытие секретных документов в его имении Мар-а-Лаго. Еще один суд по вмешательству в выборы в Джорджии еще не назначен.

Ранее "Телеграф" писал о самом серьезном деле против Трампа, где его обвиняют в попытке нарисовать голоса на выборах президента.