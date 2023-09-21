Экс-президент США получает по заслугам, заявляет Ирина Звягина

После слов Дональда Трампа о том, что Украине стоило бы отдать россии часть своей территории, многие эксперты стали говорить о крахе репутации бывшего президента США.

Астропсихолог Ирина Звягина заявляет, что за подобные высказывания против украинцев, на которых напала страна-агрессорша россия и ежедневно убивает мирных жителей, только один аспект сложился в гороскопе опального Трампа — и он попал под арест, то есть это — бумеранг.

"Если Хирон (планета в астрологии — ред.) хочет дать шанс, то это ситуации типа "из грязи в князи", а здесь — наоборот. Хирон стал в оппозицию к самому себе и задает другой уровень — а ну попробуй еще так! Кроме того, ситуации Хирона это бумеранг. Тогда арест этот показательно вовремя. Кроме того, есть квадрат Марса транзитного к Нептуну Трампа. Это сбивающий с толку аспект, аспект предательства, бесчестия, потери энергии", — отмечает астропсихолог.

Напомним, что ранее украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал о судьбе кремля. По его словам, проклятое здание на красной площади в ближайшее время стоять, к сожалению, будет. Однако есть люди, которые могут планировать подрыв извне.