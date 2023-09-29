"Відбувається щось небезпечне": Байден різко висловився про Трампа та його прихильників

Передвиборні пристрасті в США розпалюються

Президент США Джо Байден різко розкритикував колишнього главу США та свого суперника на президентських виборах Дональда Трампа, який відомий своїми симпатіями до росії. Байден заявив, що рух Трампа становить загрозу американській демократії.

Як пише CNN, глава Білого дому висловив думку, що зараз Республіканською партією "керують та залякують республіканські екстремісти MAGA". Якщо їхню програму буде реалізовано, це фундаментально змінить інститути американської демократії, вважає він.

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основних переконань нашої демократії: рух MAGA", — заявив Байден під час своєї промови в Аризоні.

Зазначається, що це різке послання стало найрішучішою спробою Байдена викрити антидемократичну поведінку Трампа з того часу, як колишньому президенту було пред’явлено кримінальне звинувачення у спробах підірвати результати виборів 2020 року. Президент процитував слова Трампа про те, що Конституція дає йому право "робити все, що йому захочеться на посаді президента", зазначивши, що ніколи не чув про таке навіть жартома.

"Я вірю у вільні та чесні вибори та мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця — жодного, жодного, жодного — політичного насильства", — наголосив Байден.

Для довідки: MAGA — рух прихильників Трампа та його політики, це абревіатура від вираження Make America Great Again, ("Зробимо Америку знову великою") — американське політичне гасло, популяризоване Дональдом Трампом під час його президентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо, ці слова голови Білого Дому пролунали після того, як суд визнав Трампа винним у шахрайстві. Його викрили у махінаціях із банківськими звітами.

Що означає судове визнання Трампа шахраєм, читайте у матеріалі "Телеграфа". Це псує його репутацію як успішного бізнесмена та "генія нерухомості", на чому той наголошує на виборах, а також ускладнить ведення бізнесу в Нью-Йорку.