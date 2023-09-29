Скандальная статья суркова о "Великом Севере": эксперт объяснил, чего реально добиваются путинцы

В россии хотят договориться с США и коллективным Западом

Нашумевшая статья экс-советника президента рф владислава суркова "Рождение Севера" свидетельствует о том, что россия активно пытается заигрывать с Западом. Это продиктовано, в том числе, и грядущими выборами в США.

Такое мнение озвучил политический аналитик Алексей Буряченко в комментарии "Телеграфу". По его словам, власть россии озадачена мощной поддержкой Украины и переживает, что Запад намерен производить оружие на территории нашей страны.

Буряченко отметил, что подписать партнерское соглашение с представителями украинской промышленности готовы минимум 20 компаний оборонно-промышленного комплекса Франции. В частности, речь идет о производителях дронов, бронетехники, артиллерии, кибернетического и разменного обеспечения. Производители других европейских стран тоже не против построить свои предприятия на территории Украины.

Политический аналитик также отметил, что так называемый коллективный Запад твердо определил для себя приоритеты, тем самым создав антипутинскую коалицию. Такие действия ошарашили правительство росии, которое теперь пытается заигрывать с ранее враждебными странами.

"Не имея возможности решать проблему предметно, в россии прибегают к институциональным беседам. Статья суркова направлена на демонстрацию ключевым государствам-партнерам Украины того, что россия договороспособна и даже готова "разделить мир на троих". Своевременность этих мер обусловлена приближением выборов в США, где отдельные кандидаты в президенты используют "миротворческую" тему как часть своей предвыборной кампании", – говорит Алексей Буряченко.

Подробнее о статье суркова и желаниях россии читайте в материале: "Россия хочет альянса с США и Европой? Что не так с фантазиями экс-советника путина о "Великом Севере".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне меньше доверяют путину. Социологи провели опрос, который показал, что рейтинг российского президента в глазах людей падает.