Царя предали? Россияне удивили своим рейтингом доверия к путину

Россияне продолжают поддерживать войну в Украине

Рейтинг доверия к владимиру путину среди россиян значительно снизился. Люди перестали верить и членам кремлевского правительства.

Социологи зафиксировали снижение доверия примерно на уровне 10%.Об этом свидетельствуют результаты опроса российского и якобы независимого "Левада-центра".

По данным открытого вопроса в сентябре 2023 года уровень доверия составил:

к владимиру путину — 38% (в августе — 44%),

к премьер-министру михаилу мишустину — 14% (в августе — 18%),

к военному министру сергею шойгу — 6% (в августе — 8%).

Уровень доверия к министру иностранных дел сергею лаврову практически не изменился — 14% (в августе — 13%).

рейтинг доверия к кремлевской власти

Отмечается, что опрос россиян "Левада-центр" проводил с 21 по 27 сентября 2023 года. Опросили 1633 человек. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Указано, что статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Стоит отметить, что при этом большинство жителей россии по-прежнему поддерживают войну и не согласны вернуть захваченные территории Украины.

рейтинг поддержки войны против Украины

Ранее "Телеграфу" стало известно, что президент россии владимир путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке андрею трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Диктатор отметил, что они будут выполнять боевые задачи прежде всего в Украине.