Царя зрадили? Росіяни здивували своїм рейтингом довіри до путіна
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Росіяни продовжують підтримувати війну в Україні
Рейтинг довіри до владимира путін серед росіян значно знизився. Люди перестали вірити і членам кремлівського уряду.
Соціологи зафіксували зниження довіри приблизно на рівні 10%. Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру".
За даними відкритого питання у вересні 2023 року рівень довіри склав :
- до владимира путіна — 38% (у серпні — 44%),
- до прем’єр-міністра Михайла Мішустина — 14% (у серпні — 18%),
- до військового міністра Сергія Шойгу — 6% (у серпні — 8%).
Рівень довіри до міністра закордонних справ Сергія Лаврова практично не змінився — 14% (у серпні — 13%).
Зазначається, що опитування росіян "Левада-центр" проводив з 21 по 27 вересня 2023 року. Опитали 1633 особи. Дослідження проводили вдома в респондента шляхом особистого інтерв’ю. Вказано, що статистична похибка (імовірно 0,95) не перевищує 3,4%.
Варто зазначити, що більшість жителів росії, як і раніше, підтримують війну і не згодні повернути захоплені території України.
Раніше "Телеграфу" стало відомо, що президент росії володимир путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів. Диктатор зазначив, що вони виконуватимуть бойові завдання насамперед в Україні.