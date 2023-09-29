Царя зрадили? Росіяни здивували своїм рейтингом довіри до путіна

Росіяни продовжують підтримувати війну в Україні

Рейтинг довіри до владимира путін серед росіян значно знизився. Люди перестали вірити і членам кремлівського уряду.

Соціологи зафіксували зниження довіри приблизно на рівні 10%. Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру".

За даними відкритого питання у вересні 2023 року рівень довіри склав :

до владимира путіна — 38% (у серпні — 44%),

до прем’єр-міністра Михайла Мішустина — 14% (у серпні — 18%),

до військового міністра Сергія Шойгу — 6% (у серпні — 8%).

Рівень довіри до міністра закордонних справ Сергія Лаврова практично не змінився — 14% (у серпні — 13%).

рейтинг довіри до кремлівської влади

Зазначається, що опитування росіян "Левада-центр" проводив з 21 по 27 вересня 2023 року. Опитали 1633 особи. Дослідження проводили вдома в респондента шляхом особистого інтерв’ю. Вказано, що статистична похибка (імовірно 0,95) не перевищує 3,4%.

Варто зазначити, що більшість жителів росії, як і раніше, підтримують війну і не згодні повернути захоплені території України.

рейтинг підтримки війни проти України

Раніше "Телеграфу" стало відомо, що президент росії володимир путін доручив колишньому начальнику штабу ПВК "Вагнер", полковнику у відставці Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів. Диктатор зазначив, що вони виконуватимуть бойові завдання насамперед в Україні.