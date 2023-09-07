Зеленський представив генералам нового міністра оборони: той назвав свої п’ять задач (фото)

Умеров подякував президенту за надану йому довіру

Президент України Володимир Зеленський представив українським генералам нового міністра оборони Рустема Умєрова. Новий голова оборонного відомства опублікував фото із заходу та розповів про плани на своїй посаді.

Так, на своїй сторінці у Facebook, Умєров подякував президентові за надану йому довіру та зазначив, що бути міністром оборони в такий історичний час нашої країни є честю для нього. Також глава Міноборони назвав п’ять пріоритетів його задач у міністерстві:

Військовоцентричність. Військовий — найвища цінність. Формування суб’єктності міністерства. Посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії. Нульова толерантність до корупції та діджиталізація. Розвиток українського ВПК.

"Наш план – перемога! Маємо зробити все, щоб наблизити її якомога раніше", — зазначив Умеров.

Раніше "Телеграф" розповідав, які переваги Умєрова можуть допомогти йому у виконанні обов’язків глави Міноборони України.