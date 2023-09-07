Укр

Зеленский представил генералам нового министра обороны: тот назвал свои пять задач (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
536
Зеленский и Умеров Новость обновлена 07 сентября 2023, 15:05
Зеленский и Умеров

Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова. Новый глава оборонного ведомства опубликовал фото с мероприятия и рассказал о планах на своем посту.

Так, на своей странице в Facebook, Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие и отметил, что быть министром обороны в такое историческое время нашей страны является честью для него. Также глава Минобороны назвал пять задач его в министерстве:

  1. Военноцентричность. Военный – самая высокая ценность.
  2. Формирование субъектности министерства.
  3. Усиление и расширение международной коалиции: новые коалиции, новые союзники, расширение географии.
  4. Нулевая толерантность к коррупции и диджитализация.
  5. Развитие украинского ВПК.

"Наш план – победа! Должны сделать все, чтобы приблизить ее как можно раньше", — отметил Умеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие плюсы Умерова могут помочь ему в исполнении обязанностей главы Минобороны Украины.

Теги:
#Минобороны #Владимир Зеленский #Рустем Умеров #Устем Умеров