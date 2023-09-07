Зеленский представил генералам нового министра обороны: тот назвал свои пять задач (фото)

Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова. Новый глава оборонного ведомства опубликовал фото с мероприятия и рассказал о планах на своем посту.

Так, на своей странице в Facebook, Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие и отметил, что быть министром обороны в такое историческое время нашей страны является честью для него. Также глава Минобороны назвал пять задач его в министерстве:

Военноцентричность. Военный – самая высокая ценность. Формирование субъектности министерства. Усиление и расширение международной коалиции: новые коалиции, новые союзники, расширение географии. Нулевая толерантность к коррупции и диджитализация. Развитие украинского ВПК.

"Наш план – победа! Должны сделать все, чтобы приблизить ее как можно раньше", — отметил Умеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие плюсы Умерова могут помочь ему в исполнении обязанностей главы Минобороны Украины.