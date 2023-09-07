Зеленский представил генералам нового министра обороны: тот назвал свои пять задач (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 536
Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие
Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским генералам нового министра обороны Рустема Умерова. Новый глава оборонного ведомства опубликовал фото с мероприятия и рассказал о планах на своем посту.
Так, на своей странице в Facebook, Умеров поблагодарил президента за оказанное ему доверие и отметил, что быть министром обороны в такое историческое время нашей страны является честью для него. Также глава Минобороны назвал пять задач его в министерстве:
- Военноцентричность. Военный – самая высокая ценность.
- Формирование субъектности министерства.
- Усиление и расширение международной коалиции: новые коалиции, новые союзники, расширение географии.
- Нулевая толерантность к коррупции и диджитализация.
- Развитие украинского ВПК.
"Наш план – победа! Должны сделать все, чтобы приблизить ее как можно раньше", — отметил Умеров.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие плюсы Умерова могут помочь ему в исполнении обязанностей главы Минобороны Украины.