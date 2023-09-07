Буданов шел к этому 15 лет: Зеленский повысил главу ГУР в звании

В 2007 году Буданов получил свое первое офицерское звание

В День военной разведки Украины президент Владимир Зеленский повысил в звании начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Это уже второе повышение генерала с начала полномасштабного вторжения рф.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента. Согласно ему, Буданову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года Буданов получал звание генера-майора.

Напомним, что руководитель разведки Украины прошел путь до нынешнего звания за 15 лет. В 2007 году он получил свое первое офицерское звание — лейтенант. За эти годы Буданов лично принимал участие в различных секретных операциях ведомства. Например, по данным СМИ, С 6 по 8 августа 2016 года он проводил спецоперацию в городе Армянске на временно оккупированной территории Крыма.

В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а уже 5 августа 2020 года занял должность начальника ГУР.

Ранее мы писали о том, что командир ГУР поразил фактом о бесшабашности Буданова в бою. По его словам, такого не делают на Западе.