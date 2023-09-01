Буданов раскрыл тайну насчет семейной жизни: выдал и еще один секрет

Всплыла неожиданная деталь о Буданове

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов откровенно рассказал о своей личной жизни и семейном положении. Сердце разведчика занято — у него есть супруга.

Сейчас Буданов состоит уже во втором браке. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Глава ГУР раскрыл секрет, что в первый раз он был женат в 2009 году. Однако затем он развелся со своей супругой. Сейчас он снова счастлив в браке. Но более никаких подробностей о своей избраннице он не рассказал.

На вопрос журналистки о том, пьет ли он какие-нибудь напитки, которые придавали бы ему сил, Буданов ответил следующее:

"Я даже кофе не пью. Кофе мне не нравится, нет тут какого-то секрета особого. А что другое? Энергетики жена не разрешает, говорит: "Сердце посадишь". А другого ничего я не вижу", — сказал он.

При этом он подтвердил, что свою жену он слушается.

К слову, ранее в интервью "Радио Свобода" начальник ГУР МО рассказал, что его супруга Марианна постоянно находится рядом с ним.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7. Раньше я шел на работу – возвращался домой, а сейчас…", – поделился он.

Кирилл Буданов с супругой Марианной. Фото: ELLE UKRAINE

Марианна Буданова по образованию психолог. По информации из открытых источников, девушка является советницей мэра Киева Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

Марианна Буданова. Фото: ELLE UKRAINE

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кирилл Буданов объяснил свой прошлый прогноз насчет освобождения Крыма и сделал новое заявление.