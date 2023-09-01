Рус

Буданов розкрив таємницю щодо сімейного життя: видав і ще один секрет

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
626
Кирило Буданов Новина оновлена 01 вересня 2023, 11:57
Кирило Буданов. Фото Скріншот відео

Випливла несподівана деталь про Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відверто розповів про своє особисте життя та сімейне становище. Серце розвідника зайняте — він має дружину.

Зараз Буданов перебуває вже у другому шлюбі. Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Глава ГУР розкрив секрет, що вперше він був одружений у 2009 році. Однак потім він розлучився зі своєю дружиною. Нині він знову щасливий у шлюбі. Але більше подробиць про свою обраницю він не розповів.

На запитання журналістки про те, чи п’є він якісь напої, які б надавали йому сил, Буданов відповів таке:

"Я навіть кави не п’ю. Кава мені не подобається, немає тут якогось секрету особливого. А що інше? Енергетики дружина не дозволяє, каже: "Серце посадиш". А іншого нічого я не бачу", — сказав він.

Він підтвердив, що свою дружину він слухається.

До речі, раніше в інтерв’ю "Радіо Свобода" начальник ГУР МО розповів, що його дружина Маріанна постійно перебуває поруч із ним.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я йшов на роботу – повертався додому, а зараз…" – поділився він.

Кирило Буданов із дружиною Маріанною. Фото: ELLE UKRAINE

Маріанна Буданова за освітою психолог. За інформацією з відкритих джерел, дівчина є радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Маріанна Буданова. Фото: ELLE UKRAINE

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кирило Буданов пояснив свій минулий прогноз щодо звільнення Криму та зробив нову заяву.

Теги:
#Україна #Особисте життя #Секрет #Дружина #Кирило Буданов