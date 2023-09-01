Буданов розкрив таємницю щодо сімейного життя: видав і ще один секрет

Випливла несподівана деталь про Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відверто розповів про своє особисте життя та сімейне становище. Серце розвідника зайняте — він має дружину.

Зараз Буданов перебуває вже у другому шлюбі. Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Глава ГУР розкрив секрет, що вперше він був одружений у 2009 році. Однак потім він розлучився зі своєю дружиною. Нині він знову щасливий у шлюбі. Але більше подробиць про свою обраницю він не розповів.

На запитання журналістки про те, чи п’є він якісь напої, які б надавали йому сил, Буданов відповів таке:

"Я навіть кави не п’ю. Кава мені не подобається, немає тут якогось секрету особливого. А що інше? Енергетики дружина не дозволяє, каже: "Серце посадиш". А іншого нічого я не бачу", — сказав він.

Він підтвердив, що свою дружину він слухається.

До речі, раніше в інтерв’ю "Радіо Свобода" начальник ГУР МО розповів, що його дружина Маріанна постійно перебуває поруч із ним.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я йшов на роботу – повертався додому, а зараз…" – поділився він.

Кирило Буданов із дружиною Маріанною. Фото: ELLE UKRAINE

Маріанна Буданова за освітою психолог. За інформацією з відкритих джерел, дівчина є радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Маріанна Буданова. Фото: ELLE UKRAINE

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кирило Буданов пояснив свій минулий прогноз щодо звільнення Криму та зробив нову заяву.