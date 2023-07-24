"Все, що я маю — це ти": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження

Коханій главкому виповнилося 45 років

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зворушливо привітав у соцмережі свою дружину Олену з днем народження.

Пост із привітаннями він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Уявити не можу скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поряд зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що я маю і все, чого я досяг — це ти", — написав Залужний.

Він подякував своїй коханій за те, що поруч з нею збуваються всі його заповітні мрії.

"Дякую тобі за повітря, за серця стукіт і за мрії, які справді справджуються. З днем народження кохана", – додав чоловік іменинниці.

Зазначимо, що Валерій Залужний у шлюбі зі своєю дружиною вже понад 20 років. Вони мають дві дочки. Старша продовжує справу батька – вона військова, а молодша дочка пари закінчила медичний університет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні Валерій Залужний привітав українців із Днем Конституції. Він зазначив, що весь український народ показує свою вірність та міць у боротьбі за свою свободу та права.