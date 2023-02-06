"Твій ВО": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Глава держави присвятив милий пост у мережі своїй дружині

Президент України Володимир Зеленський написав тепле привітання з днем народження для своєї коханої дружини Олени, з якою він у міцному шлюбі вже майже 20 років.

Сьогодні, 6 лютого, першій леді України виповнилося 45 років. Зворушливі слова привітань глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю ОДНОГО тобі. Щоб день перемоги ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті… В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! Кохана ОВ, твій ВО", — написав президент.

Нагадаємо, що 25 січня, у день народження Володимира Зеленського, перша леді України написала на своїй сторінці у соціальній мережі теплі слова привітань чоловіка з його святом. Зеленська побажала чоловікові більше причин для усмішок та міцного здоров’я. Дружина президента наголосила, що Володимир Олександрович зовсім не змінився з їхньої першої зустрічі, коли їм було по 17 років.