"Твой ВА": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Глава государства посвятил милый пост в сети своей жене

Президент Украины Владимир Зеленский написал теплое поздравление с днем рождения для своей любимой супруги Елены, с которой он в крепком браке на протяжении уже практически 20 лет.

Сегодня, 6 февраля, первой леди Украины исполнилось 45 лет. Трогательные слова поздравлений глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

"Дорогая моя ЕВ (Елена Владимировна, — Ред.), я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За детей наших замечательных, АВ и КВ. Поздравляю тебя с твоим ДР. Желаю ОДНОГО тебе. Чтобы день победы ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни… В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Любимая ЕВ, твой ВА", — написал президент.

Напомним, что 25 января, в день рождения Владимира Зеленского, первая леди Украины написала на своей странице в социальной сети теплые слова поздравлений супруга с его праздником. Зеленская пожелала мужу больше причин для улыбок и крепкого здоровья. Жена президента подчеркнула, что Владимир Александрович совсем не изменился с их первой встречи, когда им было по 17 лет.