"Все, что у меня есть - это ты": Залужный трогательно поздравил жену с днем рождения

Возлюбленной главкома исполнилось 45 лет

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный трогательно поздравил в соцсети свою супругу Елену с днем рождения.

Пост с поздравлениями он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Представить не могу сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг – это ты", — написал Залужный.

Он поблагодарил свою возлюбленную за то, что рядом с него сбываются все его заветные мечты.

"Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения любимая", – добавил супруг именинницы.

Отметим, что Валерий Залужный в браке со своей супругой уже более 20 лет. У них есть две дочери. Старшая продолжает дело отца — она военная, а младшая дочь пары окончила медицинский университет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции. Он отметил, что весь украинский народ показывает свою верность и мощь в борьбе за свою свободу и права.