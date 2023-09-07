Буданов предложил украинцам загадать желание: в сети ответили волной ярких мемов (видео)

Украинцев не пришлось дважды просить

В Украине 7 сентября отмечается День военной разведки. Глава ГУР Кирилл Буданов опубликовал оригинальное поздравительное видео, а украинцы превратили его в мем, визуализируя свои желания.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы. Желание у жителей Украины сейчас одно на всех.

Напомним, на поздравительном видео Буданова он задувает свечи на именинном торте. Когда они гаснут, раздается звук выстрела. Буданов при этом сохраняет свой фирменный "покерфейс", только в конце его губы трогает тень улыбки. Появляется надпись "загадывай желание".

И украинцев не пришлось просить дважды, они начали загадывать, продолжая видео. Желания у жителей Украины сейчас очень похожи — подрыв Крымского моста, "бавовна" в россии, которая продолжает пытаться уничтожить Украину.

Есть и другие мемы — на одном из них глава ГУР, дуя на свечи не тушит их, а наоборот, зажигает. "Только наш Буданов так может", — подписано видео.

Под публикацией поздравления Буданова с Днем военной разведки, украинцы благодарят разведчиков за их отвагу и службу Родине. Они также говорят им слова поддержки.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Буданов взбудоражил сеть своим внешним видом. На встрече с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, он был в классическом костюме в клетку.